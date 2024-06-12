سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية مؤقتا

2024-06-12 15:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، تعليق خدماتها القنصلية مؤقتاً خلال عطلة عيد الأضحى.

وذكرت السفارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلق خدماتها القنصلية مؤقتاً خلال عطلة عيد الاضحى المبارك اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 12 /6/ 2024 على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 23/ 6/ 2024"، مشيرة الى "استمرارها بتقديم الخدمات للحالات الطارئة".

وأوضحت السفارة للعراقيين‏ من الحجاج ان "القنصلية العامة في جدة الجهة المعنية وظيفيا بمتابعة كافة الأمور الطارئة كجهة اختصاص معنية بملف الحج والعمرة والخدمات القنصلية للمساحة الجغرافية لجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة".

وبينت، أن "ملف متابعة الحج والحجاج والخدمات القنصلية للحجيج يقع ضمن ساحة عمل واختصاص القنصلية العامة في جدة ومهامها الاساس ملف الحج والعمرة".