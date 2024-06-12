النزاهة: صدور 4 أوامر استقدام بحق معاوني محافظ المثنى ومدراء العقود الحكومية

2024-06-12 15:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور(٤) أوامر استقدامٍ بحقّ المعاونين الحاليّين لمحافظ المثنى للشؤون الإداريَّة والفنيَّة، إضافة إلى (٦) مُتَّـهمين آخرين أعضاء في لجنة التحليل والإحالة ومُدير دائرة العقود الحكوميَّة في المحافظة، مشيرةً إلى أنَّ الأوامر صدرت بعد يوم واحد من وصول لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى وجعلها مكتب تحقيق الهيئة فيها غرفة عمليات ومقراً لتلقي البلاغات.