رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2024-06-12 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

واضاف ان "اللقاء تناول العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة".