غرف التجارة تحدد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وتتحدث عن "مضاربات"- عاجل

2024-06-12 15:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حددت غرف التجارة، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق و الصيرفات العراقية، فيما اشارت الى ان السواق الموازي في العراق متحرك وليس ثابتًا.

وقال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" الدولار يشهد منذ 72 ساعة تحركًا وصعودًا للأعلى ولو كان بطيئا، لكنه اثار القلق من أن تكون بداية لارتفاع يكسر من خلالها حاجز الـ150 الف دينار لكل 100 دولار".

وأضاف، ان" إقرار جداول الموازنة وإطلاق التمويلات المالية لمشاريع مع وجود مضاربات وترويج معلومات غير دقيقة عن أوضاع الأسواق الموازية لإثارة القلق كلها دفعت الى تحرك سعر الصرف للأعلى".

وأشار التميمي إلى ان" السوق الموازي في العراق متحرك وليس هناك ثوابت يمكن من خلالها تحديد بوصلته للمدى المتوسط ولكن الأيام المقبلة ربما تعطي مؤشرات اكثر وضوحًا عن طبيعة البوصلة سواء بالتحرك للأعلى او العودة الى الأسعار المعتادة التي بقي عليها الدولار للأشهر الأخيرة".

وسجلت اسعار صرف الدولار في اليومين الماضيين ارتفاعًا مقابل الدينار العراقي يعتبر هو الأعلى مقارنة بالأسابيع الماضية التي شهدت فيها اسعار الدولار تراجعا ملحوظًا واقتربت من 144 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجلت الأسعار ما يقارب الـ 149 ألف دينار قبالة كل 100 دولار أمريكي.