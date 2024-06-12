خبير اقتصادي يستبعد إمكانية انشاء صندوق سيادي في العراق.. ويعدد الأسباب

2024-06-12 15:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} استبعد خبير اقتصادي، إمكانية انشاء صندوق سيادي في العراق.

وقال صلاح نوري هو المدير السابق لديوان الرقابة المالية لوكالة {الفرات نيوز} "الصناديق السيادية تؤسس من اجل تحقيق أهداف استراتيجية تنموية في الغالب".

وبين ان "مصادر تمويل الصناديق السيادية في اغلبها للدول التي تمتلك مصادر طبيعية تكون من فوائض هذه المصادر (النفط والغاز) أو فوائض النقد الاجنبي".

ولفت الى ان "ادارة الصناديق السيادية مستقلة و ذات خبرات عالية في الاستثمار الناجح وتنمية عوائد الصناديق".

وتابع نوري "مما تقدم أعتقد العراق غير مهيأ، حيث لا توجد فوائض المصادر الطبيعية (النفط والغاز) لهذه الصناديق، بل تستنزف ايرادات بيع النفط في الموازنه العامة فضلاً عن اللجوء الى الاقتراض (الخارجي والداخلي)، بل العكس العراق من المحتمل يواجه عجز الاستدامة المالية نتيجة الاقتراض وفوائدها".

رغيد