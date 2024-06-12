السوداني والسفير الايراني يبحثان توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين

2024-06-12 15:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مع السفير الايراني توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته {الفرات نيوز}، ان "الاخير استقبل، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

واضاف ان "اللقاء تناول العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة".