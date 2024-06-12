الطاقة الدولية تكشف عن "فائض كبير" في إمدادات النفط بحلول عام 2030

2024-06-12 15:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، حدوث فائض في امدادات النفط العالمية بحلول العام 2023.

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي، أننا "نتوقع ان يكون هناك فائضا كبيرا في إمدادات النفط بحلول 2030، في وقت يتزايد الإنتاج، بينما يؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب على الوقود الأحفوري في ظل نمو وفير للإمدادات".

وأضافت ان "الطلب العالمي على النفط يصل إلى ذروته عند 105.6 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية هذا العقد، وهو ما يزيد بنحو 4 بالمئة عن مستوى العام الماضي، ذلك وسط مبيعات متزايدة للسيارات الكهربائية وتحسن كفاءة الوقود"، مبينة ان "الحجم الإجمالي للعرض سيبلغ 114 مليون برميل يوميا".

وأشارت الى ان "الاستهلاك العالمي من النفط سيستمر في التوسع لعدة سنوات، حيث سيضيف ما يقارب 4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العقد وسط النمو الاقتصادي في الهند والصين، والطلب المتزايد من قبل صناعات الطيران والبتروكيماويات".

من جانبه قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنه "مع فقدان زخم انتعاش ما بعد وباء كورونا، وتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحول بنية الاقتصاد الصيني، فإن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ. من المحتمل أن تؤثر إمدادات النفط المتزايدة على الأسعار حتى نهاية العقد".

ويتم تداول أسعار النفط العالمية بالقرب من 80 دولارًا للبرميل هذا العام، حيث قوبل الطلب القوي والصراع في الشرق الأوسط وتقييد العرض من قبل أوبك+ بتدفق الإنتاج الجديد من الامريكيتين والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

المصدر: وكالات