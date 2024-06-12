التجارة تتوقع وصول إنتاج الحنطة نينوى إلى مليون و500 ألف طن

2024-06-12 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن محافظة نينوى تتصدر محافظات العراق بإنتاج الحنطة، فيما توقعت وصول الإنتاج فيها للعام الحالي الى مليون ونصف المليون طن.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة، محسن نامس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تشرف على آلية التسويق في محافظتي نينوى وديالى"، مبينا أن "محافظة نينوى، دائماً ما تتصدر محافظات العراق بمحصول الحنطة حيث وصل الإنتاج حتى الان الى 350 ألف طن تم تسلمها من الفلاحين".

وأضاف، أن "العمل مستمر لتسلم الحنطة"، مشيرا الى أن "محافظة نينوى، تحتوي على عشرة مواقع تسويقية، بالاضافة الى مركز تسويقي جديد تم افتتاحه شرق الموصل بناحية النمرود لغرض استيعاب كميات الحنطة".

وأوضح، أن "محافظة ديالى يوجد بها مركزان تسويقيان والعمل مستمر ولا توجد أي مشاكل من ناحية التسويق أو فحص مادة الحنطة في السايلوات".

وأكد نامس، أن "الخطة الزراعية المعدة في محافظة نينوى تقدر إنتاج محصول الحنطة ما بين مليون ومليون و900 طن، منوهاً بأن "وزارة التجارة لديها خطة لغرض تسلم هذا المحصول ضمن شروط ومن المتوقع وصول الإنتاج الى مليون و500 طن".

وتابع، أن "الشركة تمتلك ساحات وسيارات وسايلوات مخصصة تستوعب الكميات كافة".