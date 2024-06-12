العراق يوقع اتفاقية مع " IFC" لتطوير سوق الأوراق المالية

2024-06-12 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير سوق الأوراق المالية، مبينة أن هذه الاتفاقية ستجلب الاستثمارات وتحقق التنمية المستدامة.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة وقعت اتفاقية لتطوير عمل سوق العراق للأوراق المالية بعد مباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية IFC"، مبيناً أن "الاتفاقية استشارية تخص حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المطلوبة من قبل الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".

وأضاف، أن "هذا العقد سينعكس على سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الدولي بما يجلب الاستثمارات ويحقق التنمية المستدامة بحسب خطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار، الى أن "المشروع يعد أول تعاون بين هيئة الأوراق المالية مع مؤسسة التمويل الدولي"، مؤكداً "وجود مشاريع أخرى معهم في المستقبل".

من جانبها أعربت مسؤولة برامج حوكمة الشركات والمعايير البيئية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أميرة عجاج، عن "سعادتها بتوقيع الاتفاقية بما يضمن للهيئة الاستعانة بالخبرات الدولية من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي".

وتابعت، أن "الاتفاقية ستضع الأطر التنظيمية لممارسة الحوكمة للمعايير البيئية والاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة من حيث تحسن الأداء والاستدامة ويضع العراق على الطريق لمزيد من التنمية والتطور".