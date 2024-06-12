السوداني و السفير الإيراني لدى العراق يؤكدان على توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين

2024-06-12 16:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والسفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، على توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "استقبل اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأضاف ان "اللقاء تناول العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين".

واكد السوداني بحسب البيان، على "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة".