أربعاء ملتهب بالاحداث في محافظات عراقية

2024-06-12 16:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية، يوم الأربعاء، بمقتل شاب وإصابة ضابط ومحاولة إنتحار رجل بحوادث مختلفة في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في الخمسينيات من عمره اقدم على رمي نفسه من الجسر الحديدي بنهر ديالى وسط مدينة بعقوبة"، موضحاً أن "شباناً كانوا يسبحون في النهر انقذوه في اللحظات الاخيرة".

وفي ديالى ايضاً، اصيب ضابط برتبة عقيد في الشرطة بحادث سير على طريق حمرين جلولاء شمال شرقي ديالى، وفقاً للمصادر ذاتها.

والى البصرة، حيث عثرت قوة امنية على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره قتل رميا بالرصاص بطريقة الإعدام، حيث تلقى رصاصة في رأسه وتركت جثته في احد المزارع بناحية الشافي شمال مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبحسب المصادر فأن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي محافظة ميسان، اقدم مسلح يحمل رشاشة على فتح نيران سلاحه ضد احد المنازل بقضاء العمارة مركز المحافظة، حيث تسبب الهجوم بإضرار مادية في واجهة المنزل المستهدف.

وبينت المصادر، ان "صاحب المنزل تقدم بشكوى ضد احد الاشخاص متهما اياه بتنفيذ الهجوم على منزله لوجود خلاف مالي بينهما ".