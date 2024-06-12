العتبة الحسينية المقدسة تقيم ندوة عن أثر الإعلام في ترسيخ الوحدة الإسلامية

2024-06-12 17:00:03 - المصدر: واع

كربلاء - واع - عباس الرحيمي.أقام مركز الإعلام الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، ندوة علمية عن أثر الإعلام في ترسيخ الوحدة الإسلامية.وقال مسؤول مركز الإعلام الدولي في العتبة الحسينية حيدر المنكوشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المركز حريص على استضافة المؤسسات والشخصيات الإعلامية المؤثرة في مختلف دول العالم وقد تم توجيه الدعوة الى شخصيات من ليبيا والجزائر والمغرب لاسيما المتخصصون بالجانب الإعلامي وممن لديهم تأثير في هذا المجال لحضور هذه الندوة".وأضاف، أن "مركز الإعلام الدولي يسعى ايضا الى توطيد العلاقة بين البلدان العربية ونقل تجربة التعايش السلمي التي جرت بين أطياف الشعب العراقي المختلفة الى دول عربية أخرى، وهذا الأمر أشار إليه أحد ضيوف الندوة من ليبيا إذ دعا إلى وجوب استنساخ التجربة العراقية في التعايش السلمي وتطبيقها في بلاده".وتابع أنه "سيكون هناك تعاون مشترك بين الحاضرين وستكون هنالك مخرجات وتوصيات للندوة سيتم تطبيقها في أحد البلدان العربية ونقل ما يدور من أحداث وتجارب الى ذلك البلد".بدوره قال المدير السابق للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية ورئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العربي للتمكين الرقمي السفير فوزي الغويل الذي حضر الندوة في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) "أننا هنا من أجل ترسيخ المفهوم الجديد وتأكيد وتفعيل خطاب ديني وإسلامي معتدل يسعى لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والسعي لأن تتوفر كل مقومات التفاعل والتواصل وتوحيد الخطاب".وأضاف إن "تواجدنا في العراق العريق وتحديدا في كربلاء يأتي لنقترب من الآخر وأن نحاول جمع الكلمة وبذل جهدنا لتقديم أنفسنا بشكل يتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية التي يبشر بها الدين الحنيف وأعتقد أن هذه المبادرة هي خطوة في الطريق الصحيح لتأكيد دور الإعلام في القفز خطوات كبيرة إلى الأمام في سبيل أن تجمعنا كلمة واحدة ونحقق الأهداف الكبيرة والمرجوة من هذا اللقاء".