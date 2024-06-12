بعد وقوع مشكلة بينهما.. امرأة تنتقم من زوجها بحرق سيارته في السليمانية

2024-06-12 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، بإقدام امرأة على حرق سيارة زوجها في محافظة السليمانية بدافع "انتقامي".

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة أقدمت على حرق سيارة زوجها انتقاما منه بعد وقوع مشكلة بينهما في مدينة السليمانية".

وأضاف المصدر أن "المرأة اخذت السيارة الى احدى المرتفعات بالمحافظة وقامت بحرقها"، مشيرا الى ان "الامر أثار ضجة كبيرة في الاوساط المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الكردية".



