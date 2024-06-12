ميندي ينتظر تحديد مصيره مع الميرنغي

2024-06-12 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، عن انتظار الفرنسي فيرلاند ميندي لتحديد مصيره مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "ميندي لا يضمن مكانا في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي للمستقبل".

وأضافت أن "هذا الأمر لا يعود إلى أنشيلوتي نفسه، الذي يثق جيدا في قدرات اللاعب، وإنما بسبب رغبة النادي، الذي يرى أن هذا الصيف هو فرصة جيدة لبيعه، مع تبقي موسم واحد فقط على انتهاء عقده".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "ريال مدريد يفكر بالفعل في التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، لكن ذلك يعتمد على مستقبل ميندي".

وأوضحت، ان "ريال مدريد سينتظر ليرى ما إذا كان ميندي سيلعب أساسيا في منتخب فرنسا خلال بطولة يورو"، مؤكدة انه "إذا حدث ذلك مع دعم أنشيلوتي يمكن أن يتخذ النادي قرارًا بالتجديد له".

ولعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، دورا حيويا مع الريال خلال الموسم الماضي، وساهم بقوة في تحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال، لكن عقده ينتهي في صيف 2025.

المصدر: كوورة