2024-06-12 17:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى علي دواي، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، قراءة اقتصادية عن السوق الموازي للدولار والارتفاع الطفيف الذي حصل على سعر الصرف في الساعات الـ 48 الماضية.

وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازي خلال الساعات 48 الماضية ليس مقلقا وسيبقى ضمن دائرة انخفاض او ارتفاع سقفها 2 دولار، اي انه سيبقى ضمن الدائرة الامنة وفق توقعاتنا وقراءاتنا للمشهد بشكل عام".

واضاف ان "متغيرات داخلية وخارجية تؤثر على السوق الموازي في العراق، والنظرة الاقتصادية تربط الاحداث بالمسار السياسي باعتبارها عاملا مؤثرا".

ولفت الى ان "خروج بعثة اليونامي أعطى شعورا بان بغداد ستخرج من الوصاية الدولية وهذا يعزز الثقة بالدينار العراقي، بالإضافة إلى أن سياسات البنك المركزي لها تأثير لكن سيبقى الدولار ضمن نطاق آمن بعيدا عن المتغيرات الصعبة التي مر بها لمدة اشهر والتي تضررت بها الطبقات الفقيرة بسبب انعكاسها على الاسعار في الاسواق".

واشار الى ان "العراق تقوده حاليا حكومة خدمات وهي تسعى وفق مسارات اقتصادية الى بناء مسارات تسهم في الاستقرار المالي"، لافتا الى ان "اسعار السوق الموازي ليست مقلقة ومتغيراتها ستبقى ضمن نطاق طفيف".

وبعد أسابيع طويلة من انخفاض الدولار عند مستويات تحوم حول 1450 دينارا لكل دولار، ارتفعت اسعار الصرف خلال اليومين الماضيين لحوالي 1465 دينارا لكل دولار، وبواقع بين 15 الى 20 نقطة، فيما يرجع مختصون ذلك الى اقتراب عطلة العيد وامكانية تصاعد رحلات السفر مما يؤدي لتصاعد الطلب على الدولار.



