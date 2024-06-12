اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تصادق على الوثيقة الأساسية الموحدة للعراق

2024-06-12 17:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعصادقت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية، اليوم الأربعاء، على الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق.وذكرت وزارة العدل في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "ترأس وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، اجتماعا دورياً للجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن والجهات الرسمية ذات العلاقة".وأضافت، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة بين الأعضاء بشأن التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين حيث تمت مراجعة الملاحظات وعرض المقترحات حول الموضوعات الواردة في التقريرين المذكورين".وتابعت، أنه "في الختام، تمت المصادقة على الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، كما قررت اللجنة إجراء التعديلات اللازمة ومواصلة تحديث معلومات تقرير القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".