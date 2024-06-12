بالوثيقة.. انهاء تكليف مدير فرع كهرباء مدينة الصدر

2024-06-12 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انهى وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024) تكليف مدير فرع كهرباء الصدر ببغداد من مهامه.

ووفق أمر وزاري، تلقته "بغداد اليوم"، فانه "وأستناد للصلاحيات المخولة للوزير والمقتضيات المصلحة العامة تقدر، انهاء تكليف (فائز محمد علوان)، رئيس مهندسين في الشركة العامة التوزيع كهرباء بغداد من مسؤولية مدير فرع كهرباء الصدر التابع للشركة العامة اعلاه".

وكلف وزير الكهرباء "(عبد الفتاح عبد سيد)، رئيس مهندسين بنفس الشركة والمسؤولية المشار اليهما".

كما انهى وزير الكهرباء "تكليف (صفاء عبد الزهرة قاسم)، رئيس مهندسين أقدم في الشركة العامة التوزيع كهرباء الفرات الأوسط من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف التابع للشركة العامة المذكورة انفاً، وتكليف (علي عباس جنجول) رئيس مهندسين بنفس الشركة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط/ وتقرر، خلاله، إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها" وفقاً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.







