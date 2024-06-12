2024-06-12 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بانتحار فتاة فيما لقي سائق إسعاف مصرعه بحادث سير، كما عثرت الشرطة على شخص توفي داخل شفته، وفي كركوك ألقت الشرطة الاتحادية القبض على متهمين أقدموا على قتل مواطنين اثنين "دهساً" بسبب خلافات مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة من مواليد 2011 أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة قطعة قماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، لم تعرف أسباب الانتحار".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الموضوع".

وأضاف المصدر أن "الشرطة تلقت بلاغاً بمقتل شخص في منطقة الأمين شرقي بغداد، وبعد التحري تبين أن شخصاً يعيش وحيداً في شقة ويعاني من أمراض مزمنة وقد فارق الحياة".

في حين لفت إلى أن "دراجة نارية انقلبت في شارع الزوراء باتجاه منطقة العلاوي، ما أسفر عن إصابة صاحبها، وأثناء نقله إلى المستشفى فارق الحياة نتيجة إصابته الخطيرة".

وفي حادث آخر، بين المصدر أن "عجلة إسعاف تابعة إلى دائرة صحة الكرخ، انقلبت في تقاطع الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة سائقها والذي يعمل موظفاً في مستشفى المحمودية".

وفي كركوك، قالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين أقدموا على قتل اثنين من المواطنين دهساً متعمداً في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، بسبب خلافات مادية، وتم إحالتهم أصولياً إلى الجهات المختصة".

وكان مصدر في دائرة مرور كركوك، أفاد مساء امس الثلاثاء، بأن مشاجرة حصلت بين سائق مركبة حملة كبيرة انتهت بقيام سائق المركبة بقتل اثنين ممن تشاجر معهم "دهساً" ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة حصلت بين سائق مركبة الحمل ومجموعة من الأشخاص في قضاء الحويجة (45 كم جنوب غربي كركوك)، فما كان من سائق المركبة إلا العودة إلى مركبته والتوجه نحو من تشاجر معهم الذين كانوا ما يزالون واقفين في مكانهم وقام بدهس اثنين منهم ما أدى إلى وفاتهما على الفور، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وعممت أوصاف السائق لاعتقالهم".