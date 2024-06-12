الإعلام الأمني: لا تحديات أمنية أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد

2024-06-12 18:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن لا تحديات أمنية أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيرة إلى أن العراق ارتقى الى درجات متقدمة في الأمن والاقتصاد والاستثمار.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ًرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لديه رؤية كاملة عن وضع البلد أمنياً من خلال التنسيق المشترك بين قيادة العمليات المشتركة ومكتبه وعلى ضوء الرؤية الأمنية يتم تبني القرارات والمواقف النهائي عن المنطقة المراد استثمارها".وأضاف أن "واجب القوات الأمنية خلق حالة من الاستقرار في عموم البلاد، وحماية عمل المستثمرين، والصورة الأمنية الإيجابية أسهمت بزيادة فرص الاستثمار في العراق ولا تحديات أمنية امام تنفيذ المشاريع".وتابع أنه" لا توجد في العراق أي منطقة خطر أويصعب الوصول اليها، اوتحديات تذكر أمام إقامة أي مشروع"، لافتا الى أن" العراق ارتقى الى درجات متقدمة في الأمن والاقتصاد والاستثمار".ولفت الى أن" العديد من الاستثمارات تنفذ حاليا في المناطق المحررة ولا يوجد اي تهديد أمني".