2024-06-12 18:48:02 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديتوقعت الشركة العامة لتجارة الحبوب في ديالى، اليوم الأربعاء، تسويق 370 طناً هذا العام، مشيرة إلى استمرار السايلوات باستقبال الكميات المسوقة من الفلاحين.وقال مدير سايلو بعقوبة التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ديالى علي المجمعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة ومدير الشركة العامة لتجارة الحبوب، يواصل سايلو بعقوبة استلام أول كمية مسوقة من الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير منذ التاسع من أيار الماضي" مبينا، أن "العمل ما زال مستمرا باستلام المحصول على مدار 24 ساعة، وأن هناك توجيها باستلام آخر كميات من الحنطة المسوقة هذا العام".وأضاف، "تم افتتاح ثلاثة مراكز للتسويق، وهي سايلو بعقوبة، وسايلو خان بني سعد ومركز استلام بلدروز، وتتم آلية استلام المحصول بعد مراجعة الفلاحين لمديرية الزراعة في المحافظة للحصول على كتاب تسويق، يحدد بموجبه يوم وتاريخ التسويق، وبعد ذلك يتم جلب المحصول من قبل الفلاحين إلى السايلو، ويتم أخذ عينة من المنتوج لغرض فحصها في المختبر لبيان درجة النقاوة"، مؤكدا، "يتم بعد الفحص تفريغ الحمولة وتسليم الصكوك إلى المزارعين أولا بأول".ولفت، إلى أن "الكمية المتوقعة للتسويق من قبل مديرية الزراعة في ديالى هذا الموسم تبلغ 320 ألف طن، وهناك خطة مضافة بالتنسيق مع مديرية الزراعة تقدر بخمسين ألف طن، وكان متوقعا أن تكون الكميات المسوقة أكبر هذا الموسم، إلا أن الأمطار الأخيرة تسببت بضرر في المحاصيل، ورغم ذلك فإن هذا الموسم شهد زيادة في المنتوج أكثر من الموسم السابق".