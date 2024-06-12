نقابة الصحفيين تستقبل المهنئين بعيد الصحافة السبت المقبل

2024-06-12 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأربعاء، أنها تحتفل بالذكرى 155 لعيد الصحافة العراقية وتستقبل المهنئين صباح يوم السبت المقبل 15 حزيران في مقر النقابة.وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "والأسرة الصحفية ستحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869".وأضافت أن "الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم".وتابعت أنه "ستستقبل في مقرها بكرادة مريم المهنئين وستتلقى برقيات التهاني اعتباراً من صباح يوم السبت 15 حزيران الحالي فيما يقام مهرجان فروع النقابة يوم السبت 29/6/2024 في حدائق ابو نؤاس ويقام الاحتفال الرسمي في الساعة 11 من صباح يوم الأحد 30/6/2024 في فندق الرشيد".ونوهت بأنه "بهذه المناسبة العزيزة تحيي نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أنفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة، وتحية للأسرة الصحفية العراقية في عيدها الأغر".