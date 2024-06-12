2024-06-12 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب السابق فوزي ترزي، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، ان التركمان "فئة منسية" فيما يتعلق بالمأساة التي تعرضوا لها من تنظيم داعش الارهابي، سواء من قبل الحكومات المحلية او الامم المتحدة.

وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "شهر حزيران من عام 2014 يحمل ذكرى مؤلمة لكل القوميات العراقية ومنهم التركمان الذي دفعوا ثمنا باهضا في مقارعتهم للفكر التضليلي والوقوف بوجه اجندة كانت تريد تمزيق البلاد وادخالها في اتون الفتن والاضطرابات"، مبينا ان "مناطق التركمان كانت ساحة لتصفية الحسابات على المستوى الداخلي والخارجي".

واضاف ان "مئات النساء التركمانيات فقدن بعد اجتياح داعش لمناطقهن بعد حزيران 2014 ولا يعرف مصيرهن حتى الان والمؤلم بان ليس هناك متابعة حقيقية من قبل الجهات الحكومية التي كانت تهتم بملفات اخرى وتناست الفواجع التركمانية في تلعفر وغيرها ناهيك عن حجم الخراب والتدمير واستباحة الدماء التي بدأت منذ بروز القاعدة وغيرها ليقدم التركمان اعدادا كبيرة من الشهداء".

واشار الى ان "ماحصل للتركمان هي 3 مجازر بحق قومية لم تحمل سوى حب بلدها والوقوف مع الحق، لكن ملف التركمان وماحصل لهم غائب في دوائر الدولة ومؤسساتها وصولا الى الامم المتحدة"، داعيا الى "اعادة النظر بموافقها واعطاء رسالة عدالة وانصاف بحق قومية تقدم كل يوم دماء بسبب مواقفها الوطنية على كل الاصعدة".

وبرز الحديث عالميًا ومحليًا عن معاناة ومجازر فئات معينة على يد تنظيم داعش الارهابي بينها مأساة الايزيديين ومسيحيي الموصل، فيما يقل الحديث عن التركمان.



