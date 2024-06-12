بارزاني وقائد عام التحالف الدولي يبحثان مواجهة تهديدات داعش

2024-06-12 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، مجمل المستجدات والتطورات في إقليم كردستان والعراق وسوريا.

وأكد الجانبان بحسب بيان لحكومة الإقليم، تلقته "بغداد اليوم"، "على مواصلة دعم الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها تحت مظلة الوزارة".

كما بحث الاجتماع "أهمية حفظ الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان وتعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي مع قوات التحالف الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش، والإرهاب بصورة عامة".