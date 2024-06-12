بارزاني ووفد كتلة المبادرة يؤكدان أهمية المساهمة في حل المشاكل العالقة

2024-06-12 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد وفد كتلة المبادرة النيابية وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، أهمية المساهمة في حل المشاكل العالقة وادامة التقارب بين بغداد وحكومة الإقليم.

وقالت الكتلة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وفد كتلة المبادرة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي وجميع قيادات الكتلة، التقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بمقر اقامته في أربيل، حيث لاقت الكتلة ترحيباً كبيراً منه".

وأضافت، إن "اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية وما يتعلق بطبيعة التفاهمات للمرحلة الحالية، حيث شدد الجنابي على أهمية ادامة التقارب بين بغداد وحكومة الإقليم والمساهمة في حل المشاكل العالقة، فيما تحدث الزعيم البارزاني على أهمية خلق نوع من الانسجام النيابي وان تلعب كتلة المبادرة دوراً محوريا في تقريب وجهات النظر السياسية ولأجل خلق بيئة من الاستقرار السياسي والحكومي".

وبحسب البيان: "ثمنت كتلة المبادرة دور الرئيس البارزاني كصاحب تأثير فاعل، والذي يعتبر مرتكزاً مهما ورمزاً ابويا سياسيا في البلاد".