السوداني يعلن وضع التخصيصات المالية الخاصة بالتسليح في الموازنة

2024-06-12 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، عن وضع التخصيصات المالية الخاصة بالتسليح في الموازنة المالية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، جرت خلاله مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية".

وأكد السوداني "أهمية ملفّ التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها،" مؤكداً" وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024، وأن اللجنة العليا قد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات".

كما أُوكل السوداني إلى "قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجونها".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على، أنّ "إكمال إجراءات التسليح باتت مسألة ضرورية وذات أولوية،" مؤكداً على "سلامة هذه الإجراءات وأن تكون قانونية وشفافة ومستوفية لكل المتطلبات، وأنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي أُثيرت من قبل الجهات الرقابية بشأن التعاقدات السابقة".

ووجه السوداني "الجهات الفنية المعنية بإرسال إجراءاتها، ومن ثَمّ المضي بالخطوات القانونية في اختيار الشركات بحسب البحث الأولي مع الدول".