حكومة كوردستان تكشف نتائج اجتماع نفطي مع بغداد وهذا ما يخص الرواتب

2024-06-12 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تفاصل اجتماع عقد في بغداد، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، إن اجتماعاً ثلاثياً عقد في بغداد، حول استئناف تصدير النفط ومسار المفاوضات يمضي بشكل جيد بين أربيل وبغداد والخلاف كان حول إنتاج النفط".

وأضاف هوراماني: "لم نتوصل بعد إلى حل نهائي لهذه المسألة، لكننا متفائلون وحكومة الاقليم حاولت التفاوض مع بغداد بكل الاتجاهات"، موضحاً أن "المسألة الآن بين الشركات النفطية والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم موافقة على الاتفاق شريطة الحفاظ على حق الإقليم الدستوري".

وبشأن مسألة الرواتب، لفت هوراماني، إلى وجود اتفاق بين بغداد وأربيل، وعدد من المطالب تم تنفيذها لذا لا توجد أية عقبات لتأخير إرسال رواتب القوات الأمنية، وسيتم صرف الرواتب المتبقية للقوات الأمنية بعد العيد".