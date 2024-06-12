اختتام فعاليات مهرجان "لمولانا" في السليمانية (صور)

2024-06-12 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان "مولاناه" بنسخته الأولى في السليمانية، والذي أقيم على مدار أسبوع كامل بمشاركة فعالة لبراندات محلية وبحضور جماهيري ملفت.

وقال هيوا جميل مدير المهرجان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هو الأول من نوعه في العراق وإقليم كردستان ويهدف إلى تشجيع الشباب في توفير سوق لمنتجاتهم المحلية فضلا عن دعم المنتج المحلي".

وأضاف أن "المهرجان يتضمن عرض أكثر من 100 براند محلي ويستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة كما يوفر سوق للمنتجات المحلية، كما وتخلل المهرجان عروض موسيقية وفنية".

وأشار إلى أن "المنتجات كانت عبارة عن أطعمة فلكلورية وكماليات وأدباء وشركات سياحية واعمال يدوية وفنية".

وبين ان "المهرجان الذي استمر لمدة سبعة أيام حضيه بمشاركة وحضور فعال للمواطنين والذين عززوا اهتمامهم بالمنتج المحلي".