2024-06-12 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، عن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الفنية وتأجليها تكريماً لشهداء سبايكر.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه مباشر من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني، تم إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الفنية، وتأجليها الى أيام اخرى، تكريماً لضحايا شهداء سبايكر، هذه المجزرة التي تركت على جسد الإنسانية، ندباً لا يُمحى".

ولفت البيان الى، ان "الوزارة أقامت في اليوم ذاته اكثر من فعالية، تُحيي ذكرى فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية، وتوثّق جرائم التنظيم الإرهابي بحق المدنيين العُزّل في الموصل وسهل نينوى، وجريمة إبادة الأيزيديين".



