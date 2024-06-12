العراق ينظم بطولتين آسيوية وعربية العام المقبل

2024-06-12 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشينكاي، عمار عدنان وهيب، يوم الأربعاء، موافقة الاتحادين الآسيوي والعربي على إقامة بطولتي القارة والعرب في العاصمة بغداد خلال العام المقبل.

وقال وهيب، لوكالة شفق نيوز، إن "الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي منحت العراق حق استضافة بطولة القارة خلال العام المقبل".

وأضاف أن "عضاء الجمعية العمومية بالاتحاد القاري وافقوا على إقامة بطولة آسيا للعبة خلال شهر آب المقبل في المملكة العربية السعودية، على أن تقام النسخة المقبلة في العاصمة بغداد، العام المقبل، وهذا ما يؤكد ثقة الجمعية العمومية بقدرة العراق على تنظيم وإنجاح البطولة الآسيوية".

وثمّن رئيس الاتحاد العراقي للعبة، دورَ رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، في تذليل جميع الصعاب، وتوفير كل أنواع الدعم في سبيل تحقيق حضور عراقي مشرف في المحافل الخارجية، لافتاً إلى أن "الاتحاد العربي وافق على اقامة بطولة العرب للعبة في العاصمة بغداد مطلع شهر كانون الأول المقبل".