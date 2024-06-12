2024-06-12 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، أن ملف التسليح يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، ومهم في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير “ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، جرت خلاله مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية […]

ظهرت المقالة السوداني: ملف التسليح يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي.. نريد مواجهة التحديات أولاً على ايشان.