2024-06-12 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الشرطة الجزائرية القبض على واحد من أكبر موزعي اللحوم البيضاء، والذي يتعامل مع أكبر محلات الوجبات السريعة في وهران، بعد اكتشاف توزيعه لحومًا غير صالحة للاستخدام البشري. وأوضحت الشرطة أن المتهم كان يوزع لحومًا فاسدة، ثم يقوم بتطعيمها بمادة “لافال” الكيميائية التي تستخدم لحفظ الجثث، حتى لا تظهر رائحتها المتعفنة. وكشفت السلطات أنها ضبطت […]

ظهرت المقالة في الأسواق الإسلامية.. لحوم مُطعّمة بمادة “حفظ الجثث” تثير ذعر المواطنين أولاً على ايشان.