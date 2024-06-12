2024-06-12 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، 12 حزيران، 2024، ارتفاع حصيلة وفيات الحريق في مبنى يستخدم لسكن العمال إلى ٤٩ حالة. وذكرت الوزارة في بيان، أن “حصيلة حريق اندلع في مبنى يؤوي نحو 200 عامل بمنطقة المنقف المكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، ارتفعت إلى 49 قتيلاً”. وصباح اليوم، اعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أن “أكثر من […]

ظهرت المقالة الكويت: ارتفاع وفيات حريق “مبنى العمال” إلى ٤٩ حالة أولاً على ايشان.