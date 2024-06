مرتفع جوي يطل على ذي قار ويخفض درجة حرارتها

2024-06-12 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر مرتفع جوي قادم من شمال العراق .وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، أن درجات الحرارة انخفضت 5 درجات عن اليومين الماضين نتيجة مرتفع جوي قادم من شمال العراق.وأضافت أن...

