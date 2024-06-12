بلينكن: رد حماس على مقترح وقف النار يتضمن تغييرات غير قابلة للتنفيذ

2024-06-12 19:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس اقترحت عدة تغييرات، في ردها على مقترح وقف إطلاق النار، وإن بعضها قابل للتنفيذ، لكن البعض الآخر ليس كذلك. وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالدوحة، أن بعض مقترحات حماس في الرد تتجاوز ما قبِلته الحركة، في السابق، في محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجَزين في غزة. وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات وإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أن مطالب حركة حماس ليست كلها مقبولة. كذلك