الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع خطط لتنفيذ قواعد معدلة لطالبي اللجوء

2024-06-12 19:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن الدول ستعد في الأشهر المقبلة خططا بشأن كيفية تنفيذ القواعد المعدلة لطالبي اللجوء والتي سيتم تطبيقها في منتصف عام 2026. وقال نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس، إن الأمر سيتطلب صياغة "آلاف وآلاف الصفحات" من النصوص التنظيمية المعقدة، واصفا إياها بالمهمة "الشاقة". وأكد شيناس للصحافيين أثناء تقديمه مخطط العمل الذي سيتم تنفيذه ان الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2026. وبموجب الاتفاقية، ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين سيواجهون إجراءات فحص سريعة، مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء. وسيتم إنشاء مراكز حدودية جديدة