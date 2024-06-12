وفد كتلة المبادرة النيابية يبحث مع بارزاني أهمية ادامة التقارب بين بغداد وأربيل

2024-06-12 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس كتلة المبادرة النيابية زياد الجنابي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، مستجدات العملية السياسية وما يتعلق بطبيعة التفاهمات للمرحلة الحالية.وذكر المكتب الإعلامي لكتلة مبادرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "وفد كتلة المبادرة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي، التقت اليوم الأربعاء بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بمقر اقامته في اربيل، ولاقت الكتلة ترحيباً كبيراً من بارزاني وتضمن اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية وما يتعلق بطبيعة التفاهمات للمرحلة الحالية".وشدد الجنابي، بحسب البيان على "أهمية ادامة التقارب بين بغداد وحكومة الاقليم والمساهمة في حل المشاكل العالقة".فيما تحدث بارزاني عن أهمية خلق نوع من الانسجام النيابي وأن تلعب كتلة المبادرة دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر السياسية ولأجل خلق بيئة من الاستقرار السياسي والحكومي".