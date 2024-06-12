62 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

2024-06-12 20:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024)، عن تسجيل 62 جامعة وكلية عراقية مواقع تنافسية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام الحالي.

وأشرت النتائج الرسمية المنشورة (أضغط هنـــــا) بحسب بيان للتعليم، تلقته "بغداد اليوم"، "زيادة عدد الجامعات والكليات العراقية التي حجزت مراكزها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة الى 62 جامعة بعد أن كانت 53 في النسخة الماضية وتصدرتها جامعة البصرة التي احتلت المركز(401-600) عالميا ثم جامعات المستقل (601-800) و بغداد (601-800) وبابل (801-1000) والكوفة (801-1000).

ولفت البيان الى، أن "تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة يعمل على تقييم (2152) جامعة من (125) دولة من خلال تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة من أصل 17 هدفا منها جودة التعليم والصحة والرفاه والشراكات والصناعة والابتكار".

يذكر، أن العراق جاء في المرتبة 37 عالميا بعد أن حققت 13 جامعة مواقع تنافسية في تصنيف (The Times) فيما سجلت الجامعات والكليات العراقية تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية الأخرى التي منها تصنيف شنغهاي للموضوعات (Global Ranking of Academic Subjects) للعام 2023 الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص (Dentistry & Oral Sciences) وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه سبع وأربعون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي زاد فيه عدد المؤسسات التعليمية العراقية إلى أربع وسبعين جامعة وكلية وتصنيف RUR الذي تتواجد فيه خمس وأربعون جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.