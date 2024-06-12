بطولة اليورو تحسم مصير نجم ريال مدريد

2024-06-12 20:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن خطة ريال مدريد بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي لا يضمن مكانا في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي للمستقبل".وأوضحت الصحيفة، أن "هذا الأمر لا يعود إلى أنشيلوتي نفسه، الذي يثق جيدا في قدرات اللاعب، وإنما بسبب رغبة النادي، الذي يرى أن هذا الصيف هو فرصة جيدة لبيعه، مع تبقي موسم واحد فقط على انتهاء عقده".وأشارت الصحيفة، إلى أن "ريال مدريد يفكر بالفعل في التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، لكن ذلك يعتمد على مستقبل ميندي".وبناء عليه، فإن ريال مدريد سينتظر ليرى ما إذا كان ميندي لاعبا أساسيا في منتخب فرنسا خلال اليورو، وإذا حدث ذلك مع دعم أنشيلوتي، يمكن أن يتخذ النادي قرار التجديد للاعب.ولعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، دورا حيويا مع الريال خلال الموسم المنقضي، وساهم بقوة في تحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال، لكن عقده ينتهي في صيف 2025.