المبادرة تنفي عودة نوابها الى "تقدم".. لسنا مرتبطين بأي كتلة أخرى

2024-06-12 20:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اكدت كتلة "مبادرة" المشكلة من نواب منشقين عن حزب تقدم، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، انها "كتلة مستقلة غير مرتبطة بأي حزب آخر"، نافيًا حقيقية عودة بعض نوابها الى كتلة تقدم.

وقال النائب عن الكتلة فهد الراشد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدثت عن عودة بعض نواب كتلة مبادرة الى حزب تقدم غير صحيحة"، مؤكدا ان "خروجنا من تقدم بلا عودة، ونحن ثابتون على موقفنا دون أي تغيير".

واوضح أننا "ليس لدينا أي تقاطع مع أي من القوى السياسية السنية سواء العزم او السيادة او الحسم وحتى تقدم".

وبين الراشد ان "تشكيل هذه الكتلة جاء كانتفاض منا على الاختناق السياسي الحاصل، ونحن لدينا قوانين مهمة نعمل على تشريعها خلال المرحلة المقبلة، وحصول المكون السني على استحقاقه بعد تعطيله لأشهر طويلة بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية، وخروجنا جاء بقناعة من قبلنا".

وأضاف النائب عن كتلة مبادرة ان "أبواب الكتلة مفتوحة لكل النواب، ونحن كتلة مستقلة ليس لها أي ارتباطات باي كتلة سياسية أخرى كما يريد البعض ان يروج لذلك، ولهذا ابوابنا مفتوحة لكل النواب".

ويوم امس اعلن النائب فلاح الزيدان والنائب يوسف السبعاوي وعضو مجلس محافظة نينوى مروان الزيدان، العودة إلى حزب تقدم بعد عام من "الانشقاق".

وتشكلت كتلة مبادرة بانشقاق 11 عضوا من تقدم، بواقع 8 نواب و3 اعضاء مجالس محافظة، لتشكيل كتلة مبادرة، وذلك بعد 6 اشهر من الخلافات والانشقاقات والتصادمات السياسية بسبب تفضيل المصالح الخاصة على حساب جمهورهم وعدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان.



