أهالي الديوانية يتظاهرون للمطالبة بإنقاذ محافظتهم وانصافها

2024-06-12 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، تظاهرة تطالب بإنقاذ المحافظة من سوء الخدمات المقدمة فيها للمواطنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين انطلقوا بتظاهرة من شارع المواكب لمبنى باتجاه مبنى محافظة الديوانية وسط مركز المحافظة.

وبين مراسلنا، أن المحتجين طالبوا بانصاف المحافظة وانقاذها من الفساد المستشري فيها.

وتقع محافظة الديوانية، بموقع جغرافي مهم يربط بين جنوب ووسط العراق، ويتجاوز عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ويعتمد الكثير منهم على الزراعة وتربية المواشي.

ويشكو أهالي هذه المحافظة "المنسية"، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، عن وصول نسبة الفقر إلى 47٪؜ لتصبح ثاني أفقر محافظة على مستوى المحافظات العراقية، حسب إحصائيات رسمية.