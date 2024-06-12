العراق يستذكر "مجزرة سبايكر" ويعلن العثور على رفات جديدة

2024-06-12 21:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

يوافق اليوم الأربعاء، الذكرى العاشرة لـ" مجزرة سبايكر" التي ارتكبها تنظيم داعش في تكريت شماليّ العراق، حيث قتل قرابة 2000 منتسب للجيش العراقي بقاعدة سبايكر، بعد نقلهم بشكل جماعي، والبدء بعمليات إعدام بحقهم، ووزع التنظيم في وقته المنتسبين للجيش على أكثر من حيّ ليدفنوا أحياء أو اعدامهم رميا بالرصاص في القصور الرئاسية وإلقاء جثثهم في نهر دجلة. وفي مناسبة مرور 10 سنوات على الجريمة، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن حكومته مستمرة بإنصاف كل ضحايا الحروب والعنف الطائفي في البلاد. وقال السوداني، في بيان، إن "الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش مثَّلت دليلاً ملموساً على انعدام الضمير والانحدار الأخلاقي لمرتكبيها ممن