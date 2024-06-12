2024-06-12 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استرداد متهم من مصر مطلوب للقضاء عن جريمة الرشوة. وقالت الوزارة، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بجهود حثيثة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، بالتنسيق مع مكتب انتربول القاهرة من استرداد متهم عراقي مطلوب للقضاء محكمة جنايات البصرة المختصة […]

ظهرت المقالة العراق يسترد متهماً من مصر مطلوب للقضاء عن جريمة الرشوة أولاً على ايشان.