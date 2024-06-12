2024-06-12 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء حريق في بناية بمنطقة المنقف، جنوبي الكويت، إلى 49 حالة وفاة، وعشرات الإصابات، بعضها بحال الخطر. وفي وقت سابق، ارتفع عدد ضحايا حريق بناية حي المنقف إلى 43 حالة وفاة و48 مصابا. وذكرت تقارير صحفية كويتية سابقة، أن الحريق نجم عنه مقتل ما لا يقل […]

ظهرت المقالة معظم الوفيات وقعت أثناء نومهم.. حريق يودي بحياة 49 شخصاً في الكويت أولاً على ايشان.