2024-06-12 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

حذّرت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها من زيارة العراق، “بسبب مخاطر عمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية والاشتباكات المسلحة وعدم الاستقرار”. وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيراً، قالت فيه إنها تتابع عن كثب التقارير الواردة حول الهجمات على المؤسسات التجارية الأميركية بالعاصمة العراقية، مؤكدةً أنها ستفتح تحقيقاً بالموضوع. وأعلنت السفارة عن خطٍّ ساخن للمواطنين الأميركيين في العراق […]

ظهرت المقالة بعد عمليات اقتحام المطاعم.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى العراق أولاً على ايشان.