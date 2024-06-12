خلال اجتماع عاجل.. وزير التربية العراقي يتوعد الشركات المتلكئة بالمشروع "رقم واحد"

2024-06-12 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توعد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم الأربعاء، الشركات المتلكئة في تنفيذ المشروع الوزاري "رقم واحد"، باتخاذ إجراءات رادعة بحقها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجبوري عقد اجتماعاً عاجلاً وموسعاً مع الشركات المنفذة للمشروع الوزاري رقم واحد، وتوعد باستبدال أي شركة في حال عدم الإيفاء بإلتزاماتها مع الوزارة وإكمال المواقع التربوية في وقتها المحدد.

وأكد الجبوري في الوقت نفسه "الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الوطنية للملف التربوي من أجل القضاء على أزمة الأبنية المدرسية وإنهاء المشاريع التربوية العالقة بالسرعة الممكنة".

وبحسب البيان، فقد أختُتم اللقاء بتعهد الشركات المنفذة بإكمال 50% من المدارس تزامناً مع انطلاق العام الدراسي المقبل.