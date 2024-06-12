إحباط مخطط إرهابي لاستهداف ناحية ربيعة واعتقال داعشي

2024-06-12 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، (12 حزيران 2024) عن الإطاحة بإرهابي حاول الدخول الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى واستهدافها.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمين محكم تم نصبه بالقرب من قرية عوينات حيث أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة (4/ إرهاب) في ناحية ربيعة".

ولفت البيان الى أن الإرهابي "كان يعمل مع عصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".