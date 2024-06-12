2024-06-12 21:42:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح علالأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، افتتاح مشروع إعادة تدوير مخلفات النحاس في ذي قار بطاقة تصل إلى 10 أطنان يوميا، فيما أكدت أن المشروع سيوفر العملة الصعبة والمواد الرصينة.وقال مستشار وزير الصناعة والمعادن قيصر أحمد الهاشمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع صهر النحاس مهم وسيساهم في دعم منظومة الطاقة الكهربائية والسوق المحلية بإنتاج محلي رصين يتناسب والمواصفات القياسية والسيطرة النوعية ويتفوق على مثيلاته من المنتجات المستوردة"، مبينا، أن "هذا المشروع هو إضافة جديدة للصناعات العراقية وتوفير للعملة الصعبة والمواد الرصينة لدعم الصناعات الفرعية".وأضاف، أن "هذا المشروع هو نتاج مؤتمرات الاستثمار التي عقدتها وزارة الصناعة والمعادن، وعقود شراكة حقيقية ورصينة وصادقة بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتا، إلى أن "الدولة لا يمكن أن تنهض بدون شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، وخير دليل على ذلك هو افتتاح عدة مشاريع منها: مشروع الدرفلة في البصرة، ومشروع صهر الفولاذ في بغداد، كما أتمت شركة أور افتتاح مصنع أسمنت جديد، إضافة إلى وجود عقود شراكة مع شركات أجنبية في ما يخص استثمار الكبريت".بدوره، أكد مدير شركة أور العامة جبار كامل الغالبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركة أور العامة تعتبر إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن وتتلقى دعما لا محدود من قبل وزير الصناعة"، لافتا، إلى أن "منتجات الشركة تمتاز بالجودة والمتانة والرصانة من إنتاج القابلوات الكهربائية ومقاطع وصفائح الألمنيوم".وبين، أن "مشروع مصهر النحاس سيوفر المادة الأولية الأساس في صناعة القابلوات وهي قضبان النحاس"، موضحا، أن "هذا المنتج سوف يوفر لنا الأموال والوقت والمنافسة مع القطاع الخاص بتصدير منتجاتنا في الأسواق المحلية وتجهيز وزارة الكهرباء".فيما أكد مسؤول مشروع مصهر النحاس المهندس حسن علي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطاقة الإنتاجية اليومية لمصهر إعادة تدوير مخلفات النحاس ستتراوح من 8 إلى 10 أطنان"، لافتا، إلى أنه "يتم فرز مخلفات النحاس وكبسها ثم شحنها لتخرج على شكل 8 كويلات بقطر 8 ملم".وبين، أن "المصهر يحتوي على 3 اندكترات تصل قدرة الواحد منها إلى 150 كيلوواط"، لافتا، إلى أن "الإنتاج يمر بثلاث مراحل: الأولى مرحلة الصهر والثانية الدخول إلى الوسط الصياد (صيد الشوائب) وأخيراً مرحلة السحب".