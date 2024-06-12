العمل تحدد موعد فتح "تصحيح موقف" للعمالة الأجنبية غير الشرعية

2024-06-12 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيديحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، موعد فتح "تصحيح موقف" في دائرة الإقامة للعمالة الأجنبية غير الشرعية، فيما أشارت إلى آلية التقديم.وقال مدير قسم الأجانب في الوزارة، أثير كاظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم فتح تصحيح موقف في دائرة الإقامة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك المصادف بتاريخ 25 حزيران من الشهر الجاري، حيث يوجد فريق متكامل ممثلون عن دائرة الضمان ودائرة العمل والتدريب المهني وجهاز المخابرات والإقامة"، داعياً أرباب العمل "الذين لديهم عمال غير مرخصين إلى تصحيح موقفهم".وأشار إلى، أن "آلية التقديم للعمال الأجانب للحصول على إجازة عمل، تتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة عن طريق بوابة أور الالكترونية، وبعدها مراجعة دائرة الإقامة، ليتحول من عامل غير شرعي إلى شرعي، بشرط أن يكون رب العمل أنجز جميع الأوراق المطلوبة".