وزير الصحة يشيد بدور (واع) في نشر التوعية الصحية للمواطن

2024-06-12 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، أهمية دور الإعلام في دعم مسار العمل في الوزارة، فيما أشاد بدور وكالة الأنباء العراقية (واع)، بنشر التوعية الصحية للمواطن.وقال بيان لوزارة الصحة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي استقبل مدير وكالة الأنباء العراقية (واع) ستار العرداوي بحضور المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في مقر الوزارة".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث زيادة التنسيق والتعاون بين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ووكالة الأنباء العراقية وشبكة الإعلام العراقي وتسليط الضوء على عمل مفاصل الوزارة وما تم تحقيقه من فقرات البرنامج الحكومي المتعلق بقطاع الصحة".وأكد وزير الصحة- بحسب البيان- على "أهمية دور الإعلام في دعم مسار العمل في الوزارة والاهتمام بما تحقق من خطط الوزارة والخدمات التي تقدمها، مشيدا بشبكة الإعلام العراقي ودور الوكالة ومراسليها في إيصال المعلومة الصحية الصحيحة للمواطن".بدوره، أشاد العرداوي، "بمستوى التعاون والتنسيق بين الوكالة وقسم الإعلام والتوعية في وزارة الصحة لنشر التوعية والمعلومات الصحية الدقيقة والإنجازات المهمة في القطاع الصحي".