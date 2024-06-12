اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل

حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل

حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل
2024-06-12 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، حيث لاتزال اسعار الصرف ضمن نطاق الارتفاع المستمر منذ يومين، حيث تم تسجيل اقل سعر صرف في بغداد واربيل وبلغ 146.950 دينارا لكل 100 دولار، فيما كان اعلى سعر في النجف وبلغ قرابة 148 الفا.

وجاءت اسعار صرف الدولار كالاتي: 


100$=146,850 بغداد

100$=146,850 اربيل

100$=146,900 البصرة

100$=146,900 السليمانية 

100$=146,950  دهوك

100$=147,000  کرکوك

100$=147,000  حلبجة

100$=147,000  موصل

100$=147,950  النجف

100$=147,000  الرمادي

100$=147,000  سماوة

100$=147,050  الناصرية

100$=147,050  كربلاء

100$=147,000  بعقوبة

100$=147,000  حلة

100$=147,050 الكوت

100$=147,050 الديوانية

100$=147,100 تكريت

100$=147,050 العمارة


واصل المتابعة على بغداد اليوم