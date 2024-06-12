حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل
2024-06-12 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم-بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، حيث لاتزال اسعار الصرف ضمن نطاق الارتفاع المستمر منذ يومين، حيث تم تسجيل اقل سعر صرف في بغداد واربيل وبلغ 146.950 دينارا لكل 100 دولار، فيما كان اعلى سعر في النجف وبلغ قرابة 148 الفا.
وجاءت اسعار صرف الدولار كالاتي:
100$=146,850 بغداد
100$=146,850 اربيل
100$=146,900 البصرة
100$=146,900 السليمانية
100$=146,950 دهوك
100$=147,000 کرکوك
100$=147,000 حلبجة
100$=147,000 موصل
100$=147,950 النجف
100$=147,000 الرمادي
100$=147,000 سماوة
100$=147,050 الناصرية
100$=147,050 كربلاء
100$=147,000 بعقوبة
100$=147,000 حلة
100$=147,050 الكوت
100$=147,050 الديوانية
100$=147,100 تكريت
100$=147,050 العمارة