حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل

2024-06-12 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، حيث لاتزال اسعار الصرف ضمن نطاق الارتفاع المستمر منذ يومين، حيث تم تسجيل اقل سعر صرف في بغداد واربيل وبلغ 146.950 دينارا لكل 100 دولار، فيما كان اعلى سعر في النجف وبلغ قرابة 148 الفا.

وجاءت اسعار صرف الدولار كالاتي:





100$=146,850 بغداد

100$=146,850 اربيل

100$=146,900 البصرة

100$=146,900 السليمانية

100$=146,950 دهوك

100$=147,000 کرکوك

100$=147,000 حلبجة

100$=147,000 موصل

100$=147,950 النجف

100$=147,000 الرمادي

100$=147,000 سماوة

100$=147,050 الناصرية

100$=147,050 كربلاء

100$=147,000 بعقوبة

100$=147,000 حلة

100$=147,050 الكوت

100$=147,050 الديوانية

100$=147,100 تكريت

100$=147,050 العمارة



